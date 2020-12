SOS Costa Brava protesta contra les obres de Montcal

La plataforma SOS Costa Brava ha exigit a l'Ajuntament de Begur que aturi «amb urgència» les obres que s'estan fent en una parcel·la del sector Montcal. Ahir al matí, els ecologistes van entrar una petició formal al consistori. En el document afirmen que, aquest novembre, la Comissió d'Urbanisme de Girona va ratificar que no es podia construir en aquest indret, ja que parts dels terrenys afectats estan incloses en un Pla d'Espai d'Interès Natural (PEIN). A més, l'entitat també ha recordat que aquest estiu van presentar un recurs impugnant la llicència d'obres amb mesures cautelars, que no s'ha resolt. Tot i així, la llei marca que si no hi ha una resposta cal aturar les obres de forma «immediata».

Les primeres màquines ja han trepitjat una de les deu parcel·les del sector del Montcal, on s'ha de construir una casa. Es tracta d'una parcel·la que forma part del PEIN de les muntanyes de Begur, fet que impediria que s'hi construís. Així ho afirmen la plataforma d'entitats ecologistes SOS Costa Brava al costat de SOS Aiguafreda i Salvem la Costa de Begur.

Per això, ahir al matí es van concentrar davant de l'ajuntament per exigir que s'aturin les obres. A més, també van lliurar al consistori una petició formal per tal que el govern local paralitzi els treballs i anul·li la llicència entregada. Un dels portaveus de la plataforma, Eduard de Ribot, ha assegurat que les obres que s'estan fent són «il·legals» i per això ha exigit a l'Ajuntament que les aturi «amb urgència».

Segons la plataforma, les parcel·les que es troben en el sector del Montcal també s'inclouen a la xarxa europea Natura 2000 i estan en uns terrenys amb un pendent superior al 20%, dos elements que encara garanteixen més la protecció d'aquesta zona. A més, de Ribot ha recordat que el 19 de novembre la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona va decidir que el sector urbanitzable de Montcal exclogués la zona inclosa en el PEIN, on hi hauria les deu parcel·les en qüestió.

Tot i així, aquest estiu l'Ajuntament de Begur va donar una llicència d'obres a un constructor per edificar-hi una casa, un projecte que ara ja comença a prendre forma i per això s'han començat a fer les primeres prospeccions del terreny. La plataforma va presentar un recurs per impugnar la llicència d'obres d'aquesta parcel·la demanant-ne la sus?pensió.

Segons ha recordat de Ribot, la Llei de procediment administratiu obliga a suspendre les obres de forma «immediata» si en els 30 dies no s'ha respost aquest recurs. La plataforma diu que l'Ajuntament no ha resolt el recurs i, per tant, caldria aplicar aquest article 117.3, que implica l'aturada de les obres fins que no es resolgui.