Els Mossos desmantellen un cultiu amb 200 plantes de marihuana dins un pis del nucli urbà de Palamós

Els Mossos d'Esquadra han desmantellat una plantació de marihuana a dins d'un pis del nucli urbà de Palamós. A l'habitatge, situat al carrer Ample, hi creixien unes 200 plantes. La policia feia mesos que investigava el propietari, un home de 47 anys, perquè sospitava que tenia una plantació a casa. Aquest dijous, els agents van fer una entrada i escorcoll al pis i, a més de comissar la droga i tots els aparells necessaris per fer-la créixer, també van trobar una pistola d'aire comprimit amagada en un armari. Els agents van tenir l'amo del pis per un delicte contra la salut pública i un altre de defraudació de fluid elèctric, perquè l'home punxava la llum. Es calcula que va arribar estafar més de 4.000 euros d'electricitat.

La investigació que ha permès desmantellar aquesta plantació de marihuana s'ha allargat quatre mesos. El 3 d'octubre passat, i gràcies a la col·laboració ciutadana, els agents de la unitat d'investigació van saber que el propietari del pis podria estar-hi cultivant droga a l'interior.

Els agents van vigilar-ne l'exterior i, durant les primeres indagacions, ja van veure diversos focus halògens. Estaven situats al primer dels dos pisos que té l'immoble, un edifici del carrer Ample. A més, els investigadors van notar olors i sorolls de maquinària, del tot compatibles amb l'existència d'un cultiu de marihuana interior.

Les seves sospites van refermar-se quan la companyia elèctrica va inspeccionar el domicili, i va comunicar als Mossos que tenia la llum punxada. En concret, l'amo havia instal·lat un circuit clandestí per evitar que el comptador registrés el consum d'electricitat. Es calcula que, aproximadament, el frau ascendeix a 4.635 euros.



Droga i pistola d'aire comprimit

Aquest dijous al matí, la investigació va derivar en una entrada i escorcoll, Hi van prendre part agents d'investigació i efectius de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO). A dins del pis hi havia 200 plantes de marihuana, focus, extractors d'aire, radiadors, aires condicionats, ventiladors, filtres, caixes de llavors, bosses amb cabdells i fulles seques de marihuana. Els Mossos també van trobar una pistola d'aire comprimit amagada dins un armari.

Allà mateix, la policia va detenir el propietari del pis per un delicte contra la salut pública i un altre de defraudació de fluid elèctric. L'home, un veí de Palamós de 47 anys, no tenia antecedents. Avui ha passat a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de la Bisbal d'Empordà i ha quedat en llibertat provisional.