La Generalitat opta per portar els residus de Vacamorta a un radi de 80 quilòmetres

La Generalitat es decanta per traslladar els residus de Vacamorta a un radi màxim de 80 quilòmetres i ja estudia on fer un nou abocador. De fet, fonts de Territori donen quasi per fet que caldrà obrir-ne un altre perquè els existents no podran assumir els més de 2 milions de tones de deixalles que hi ha al subsòl de Vacamorta. De les diferents opcions que recull l'avantprojecte de buidatge, i davant la impossibilitat de deixar les deixalles a lloc (perquè la justícia obliga a retirar-les), la ponència ambiental es decanta per aquesta alternativa, perquè veu que és la més viable. Això sí, la declaració d'impacte ambiental (DIA) ja alerta que el buidatge serà llarg -es pot allargar 20 anys- per les limitacions de pas de camions als municipis.