El PP de Calonge s’oposa a la moció que ERC, Avancem i la CUP van presentar a l’últim ple municipal de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni per declarar persona non grata el rei Felip VI i declarar el poble «municipi republicà». Els populars van anunciar que si finalment la moció era sotmesa a vot i aprovada instarien a la delegació del govern perquè es procedís a la seva anul·lació. A més van assegurar que es denunciarà als tribunals aquells que hi votin a favor per «cometre un delicte d’odi, de traïció i de prevaricació».