L’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro ha decidit apostar per la sostenibilitat energètica i climàtica del municipi a través de l’aprovació de quatre projectes enfocats a la millora de l’eficiència energètica relacionada amb les fonts d’energia renovables. El passat mes de febrer el ple va aprovar, per unanimitat, l’adhesió al denominat Pacte d’Alcaldies per l’Energia i el Clima.

La primera d’aquestes inversions consisteix en la instal·lació d’unes plaques fotovoltaiques a la teulada de l’Ajuntament, connectades a la xarxa per a la modalitat d’autoconsum col·lectiu amb excedents, que preveu un estalvi de 40.756,84 kWh/4.927,50 euros a l’any. Es preveu que el projecte culmini durant el darrer trimestre de 2021 i té un cost de 43.000 euros, parcialment subvencionat per la Diputació de Girona. La segona de les inversions, també prevista per al darrer trimestre de l’any, consisteix en la creació d’un punt de recàrrega elèctric per a vehicles ubicat a l’altura de la rotonda d’entrada al municipi, davant del concessionari Emili Bosch. El pressupost estimat és de 57.000 euros, 23.000 dels quals estan subvencionats per l’ICAEN (Institut Català d’Energia).

En tercer lloc recau un projecte destinat al pavelló d’esports de Santa Cristina d’Aro, en què es preveu substituir la caldera de gas i la calefacció de bomba de calor elèctrica actuals per una caldera de biomassa. Aquesta utilitzarà l’estella produïda per les restes de desbrossaments de les Gavarres com a combustible. El pressupost estimat d’aquesta caldera de biomassa és de 70.000 euros i el projecte es preveu executar durant el tercer trimestre de l’any. En darrer i quart lloc hi ha prevista la instal·lació d’un sistema de control i monitoratge de la despesa energètica a l’Escola Pedralta i a les instal·lacions de l’Ajuntament. Un projecte, previst pel darrer trimestre d’enguany, i que estima que tindrà una inversió de 21.000 euros.