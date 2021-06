Els retards i les incidències amb el servei de Correus arriben a la Bisbal d’Empordà, on els seus veïns asseguren que, en algunes zones, «no tenen carter des de fa setmanes» i preveuen que tampoc en tindran durant el mes de juny.

Des del servei de carteria del municipi, expliquen a Diari de Girona que es troben sota mínims de personal: «Tres persones fem la feina de cinc», explica una de les empleades preocupada. Asseguren que es tracta d’un problema generalitzat i que, pel que fa al municipi, tenen coneixença de que hi ha barris que no queden coberts. Per això afegeixen que procuren anar «rotant» perquè les cartes més urgents -com les mèdiques- arribin el més ràpid possible als seus destinataris.