El TSJC dona la raó a l’Ajuntament i declara nul el contracte d’arrendament del servei de l’aigua i clavegueram amb Agbar. Segons expliquen des del consistori, el govern bisbalenc és partidari d'arribar a una entesa amb l'empresa per a la reslució del conflicte.

Els fets es remunten a l’any 1980, quan es va acordar l’adjudicació del contracte d’arrendament del servei d’abastament d’aigua potable del municipi a SAUR (després Sorea, ara Agbar) per un termini de 10 anys prorrogable per períodes de 5 anys a petició d’una de les parts. L'any 2010 l'Ajuntament va acordar una pròrroga de 20 anys pel contracte d’arrendament del servei d’aigua, incorporant-hi la gestió de la xarxa de clavegueram i les obres d'urbanització de dos sectors de la Bisbal. El 2017, el mateix consistori va determinar la nul·litat d'aquell contracte per entendre que no era una pròrroga, ja que incorporava nous serveis i obres que s'haurien d'haver licitat perquè hi poguessin participar altres empreses.

Sorea va presentar contenciós al Jutjat Contenciós-administratiu i la primera sentència, del juny de 2020, va donar la raó a l'empresa. L'Ajuntament la va recórrer al TSJC i ara aquest ha donat la raó al consistori. Tot i que no es descarta que l'empresa recorri aquesta sentència, l'equip de govern bisbalenc considera que la sentència del TSJC és «molt clara» i determina que hi ha jurisprudència per la resolució del contenciós en favor de l’Ajuntament.