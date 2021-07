La Guàrdia Civil va desmantellar aquest dimecres una plantació de 8.000 plantes de marihuana a Jafre. La droga estava en una zona de difícil accés a tocar del riu Ter i per descobrir-la els agents van fer servir un dron perquè sobrevolés la zona i els donés la informació necessària. Un cop van arribar al lloc, els policies van comprovar que la plantació estava repartida en cinc parcel·les i diverses zones d'assecament de la marihuana. A més, s'havia instal·lat una xarxa de canonades per poder regar les plantes amb l'aigua que s'extreia directament del riu. Els agents van requisar tota la droga que tenia un pes total de 5.200 quilos.

Per tal de poder arribar amb seguretat a la zona on hi havia la plantació de marihuana, la Guàrdia Civil va comptar amb el suport dels Bombers de Torroella que els van facilitar l'accés. Malgrat que no s'han produït detencions, s'estan fent les investigacions pertinents, conjuntament amb el jutjat de la Bisbal d'Empordà, per tal de poder trobar els responsables de la plantació.