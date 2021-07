La Guàrdia Civil ha desmantellat un cultiu de més de 8.000 plantes de marihuana a Jafre. És una de les plantacions més grans que aquest cos policial ha descobert els últims anys a la província de Girona.

La zona on ha estat desmantellada la plantació és un tram de bosc molt pròxim a la riba del riu Ter i és un lloc d’accés difícil. La Guàrdia Civil tenia sospites que en aquesta zona podria haver-hi alguna plantació de marihuana, i van posar en marxa una investigació per comprovar-ho.

El dijous un dispositiu policial va acudir a la zona amb un dron de l’Equip «Pegaso» de la Guàrdia Civil, que té la seva base a l’Aeroport de Girona. A l’altura del terme municipal de Jafre, el dispositiu va localitzar en les dues ribes del riu una macroplantació dividida en ambdues franges, i també diverses zones d’assecament de la droga.

Segons explica la policia, les plantacions exteriors estaven «perfectament preparades» per cultivar-hi la droga i utilitzaven l’aigua del riu a través d’una xarxa de canonades externes i amb motor per regar els cultius. També van trobar eines i productes per adobar les plantes. En total, els agents van intervenir unes 8.000 plantes, que tenien un pes de 5.200 quilos.

La gran quantitat de plantes descobertes i les difícils condicions del terreny van fer optar als agents per destruir la plantació in situ. Un cop van obtenir l’autorització del Jutge d’Instrucció de guàrdia en funcions de la Bisbal d’Empordà, van arrencar i destruir-les amb l’ajuda dels Bombers de Torroella de Montgrí, que els van facilitar l’accés.

Per ara, els agents no han detingut cap persona, i la investigació continua oberta amb l’objectiu d’esclarir els fets i trobar els responsables.