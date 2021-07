Unes dues-centes persones es van concentrar ahir a la tarda a l’Estartit en rebuig al parc eòlic marí Tramuntana. L’acte va comptar amb la participació del vicepresident primer del Consell Comarcal del Baix Empordà, Xavier Dilmé, la diputada de lprovincial Montse Mindan, l’alcalde de Torroella, Jordi Colomí, i el president del Parc Natural del Montgrí, Marc Casadellà, a més de la plataforma Stop al macroparc eòlic marí de la Costa Brava Nord, entitat organitzadora, SOS Costa Brava, IAEDEN-Salvem l’Empordà i els sectors afectats.

Els assistents van reclamar un model de transició energètica de proximitat i promogut des del territori. Els membres de la plataforma van assegurar que «arribaran fins on calgui per a aturar el projecte» i van denunciar que «el fet que l’energia produïda sigui verda no vol dir que el projecte sigui sostenible».