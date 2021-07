La històrica Goleta Äran, un vaixell de vela de l’any 1903, navegarà per la Costa Brava des del Port de Palamós. El vaixell ha estat sotmès a una restauració en els darrers deu mesos. L’embarcació farà diferents rutes que sortiran del port de Palamós i es dirigiran en direcció nord, tot vorejant les diferents cales del litoral (La Fosca, platja del Castell, les illes Formigues, cap Roig fins a Calella de Palafrugell).

Més endavant es planteja recuperar l’antiga ruta fins a «Les Amèriques» i ser un vaixell-escola. L’objectiu és oferir un servei únic, diferent i de qualitat al turisme d’estiu ja existent a la Costa Brava.

Els seus rehabilitadors, Lluís Romero i Pau Tatania, apassionats de la navegació i el mar, van adquirir l’embarcació centenària després que l’empresa Veles e Vents Navegació Tradicional la traslladés d’Estocolm a Catalunya l’any 2007 i posteriorment, aconseguissin tots els permisos per poder navegar com a embarcació de passatge. Engeguen aquest projecte de la mà de World Sailing Experience i remarca que la goleta és converteix en l’embarcació més antiga que ofereix serveis privats de tot el litoral mediterrani.

Segons el seu armador, Lluís Romero: «En Pau i jo volem transmetre la nostra passió pel mar i la navegació a través d’aquest projecte que pretén promoure la cultura marítima de casa nostra. Catalunya té molta tradició marinera i molts no la coneixen. Encara hi ha moltes històries per explicar». Fins a mitjans de setembre es podrà gaudir de les sortides matí o tarda. La ruta té una durada de tres hores i mitja. També es pot llogar l’embarcació per sortides o esdeveniments privats.

A banda de les rutes diàries i els lloguers privats, World Sailing Expirience ha explicat que la Goleta Äran més endavant vol creuar l’oceà atlàntic i recuperar el transport ecològic d’oli i vi a Cuba, tal com feien els naviliers a l’època dels Indians.