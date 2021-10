Els tres municipis de la Vall d'Aro aposten per celebrar el carnaval 2022 amb «la màxima normalitat possible que permeti la situació sanitària». Les colles de Platja d'Aro, Santa Cristina i Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) han pres la decisió, d'acord amb els ajuntaments, durant una trobada que s'ha celebrat al consistori ganxó. L'objectiu és que el carnaval de l'any que ve, que se celebrarà a finals de febrer, s'assembli «al màxim» al d'abans de la pandèmia. Les colles i els ajuntaments, això sí, tenen clar que qui marcarà la pauta sobre què es podrà fer i què no serà el Procicat. Per això, ja avancen que compliran escrupolosament les normatives vigents per la covid-19 i evitaran «riscos que posin en perill la salut de les persones».

Les colles de carnaval de Castell-Platja d'Aro, Santa Cristina d'Aro i Sant Feliu de Guíxols, d'acord amb els seus respectius Ajuntaments, han acordat apostar per la celebració del Carnaval 2022 «amb les màximes expectatives» i mirant de recuperar la «màxima normalitat possible», sempre observant les normatives sanitàries que hi hagi vigents. La idea fonamental seria apostar pel carnaval, intentant assemblar-se en tot allò que es pugui a la situació que hi havia abans de la pandèmia, però respectant allò que dicti el Procicat. En un comunicat, els consistoris recorden que el carnaval és «una festa profundament arrelada» a la Vall d'Aro, i que per això s'ha decidit apostar-hi. Això sí, també subratllen que colles i ajuntaments seran «exigents» per evitar riscos que posin en perill la salut de les persones.

La decisió s'ha pres en una reunió celebrada aquest dilluns al vespre a Sant Feliu de Guíxols, que ha reunit els representants de les colles i els tres ajuntaments. La trobada s'ha celebrat ara perquè, precisament, durant la tardor és quan comencen a fer-se els preparatius del carnaval (robes, disfresses...). Durant la reunió, però, també hi va haver unanimitat a l'hora de subratllar que «qualsevol decisió sempre estarà condicionada per les indicacions» que dicti Salut. I que les rues i desfilades depenen també de la situació sanitària que hi pugui haver a finals de febrer, data del cap de setmana carnavalesc a la Costa Brava (que serà els dies 25, 26 i 27). La decisió es va prendre directament des de les colles (cadascuna havia fet consultes internes prèvies amb els seus associats) i va comptar amb el suport polític dels tres consistoris. Es considerarà el 2022 «un any atípic», ja que tot estarà subjecte a la situació sanitària. Si es donés el cas que finalment les mesures de salut fossin molt restrictives durant les dates del carnaval, es plantejaria traslladar-ne la celebració el 2023.