Maria Lluïsa Farràs, qui va ser en aquest mandat regidora del grup municipal Compromís amb Pals a l’ajuntament palsenc, va morir aquest dilluns després que fa poc més d’un any deixés l’ajuntament per motius de salut.

Farràs encapçalava la llista de Compromís per Pals a les eleccions de 2019, quan amb l’11,4% dels vots va ser l’única regidora del grup que va entrar a l’ajuntament. A més, la regidora presidia l’entitat AFRU PGG, que defensa els interessos dels familiars de les persones residents a la Fundació Palafrugell Gent Gran. Com a presidenta d’aquesta associació, va liderar les denúncies contra la direcció del centre per la gestió de la primera onada de la pandèmia, quan desenes de persones grans hi van morir.