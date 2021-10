Verges acollirà el 6 de novembre les primeres Jornades Municipalistes per la República des de Baix que se centraran a debatre sobre el dret a l'aigua, la transició energètica, els lideratges feministes i la dinamització econòmica en els municipis petits i mitjans. Les taules es clouran amb un debat amb la mirada posada en les eleccions del 2023. Entre els participants a les xerrades, hi haurà el diputat de la CUP Dani Cornellà, alcaldes de diversos municipis catalans i investigadors de diferents àmbits. L'organitzen Municipalistes per la República des de Baix, amb la col·laboració de Junts Fem Poble.

"Vèiem la necessitat de debatre sobre com construir espais polítics més amplis des dels municipis i vam decidir col·laborar per organitzar aquestes jornades", ha explicat l'alcalde de Verges, Ignasi Sabater. El municipi acollirà dissabte que ve les jornades, que començaran amb una taula de debat sobre el dret de l'aigua i la recuperació de la gestió pública amb la participació de l'exdiputada Laia Pèlach, la portaveu d'Aigua és Vida, Míriam Planas, o la investigadora de la Càtedra Unesco de Desenvolupament Humà Sostenible (UdG), Edurne Bagué.

La taula sobre lideratges feministes al món local comptarà amb Dolors Pons, alcaldessa de Viladamat; Nora San Sebastián, consellera a l'Àrea Metropolitana de Barcelona i regidora a Badalona; Marta Guillaumes, diputada a la Diputació de Girona i regidora a Salt; i Gina Sabadell, alcaldessa d'Argentona, com a ponents.

Pel que fa al debat sobre transició energètica, hi participarà Cornellà; l'alcalde de Sant Antoni de Vilamajor, Raül Valentin; la tresorera de l'Associació de Municipis per l'Energia Pública i regidora de Vilanova i la Geltrú, Marta Jofra i Mònica Guiteras, membre de la Xarxa per la Sobirania Energètica (XSE).

Finalment, a la taula sobre dinamització econòmica hi participaran, entre d'altres, el representant d'EH Bildu a les Juntes Generals i Biscaia i investigador, Urko López; el regidor de Celrà, Josep Bartis; la de desenvolupament econòmic de Ripollet, Meritxell Caler i la d'Hisenda de Tona, Judit Sardà.

L'acte es clourà amb un debat "estratègic" sota el títol 'Horitzó 2023: guanyem la República des de Baix". Hi intervindran la regidora de Guanyem Girona, Cristina Andreu, la diputada de la CUP Dolors Sabater; Urko López, l'excalcalde de Viladamat, Robert Sabater i l'alcalde de Torrelles de Llobregat, Ignasi Llorente.