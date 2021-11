foc de matolls a l’espai protegit del montgrí. 1 Les flames, en el moment més virulent de l’incendi.F

2 Els Bombers treballen per apagar les flames que segueixen enceses una vegada el foc està estabilitzat. F

3 Flames encara enceses en una passera de fusta mentre els Bombers controlen que no s’obrin possibles nous focus. F

Un incendi de matolls va cremar ahir una superfície aproximada d’unes setze hectàrees a la zona del Ter Vell i l’illa verda de Griells, dins l’espai natural protegit del Montgrí- Les Medes-Baix Ter, a tocar de la platja de Griells.

Els Bombers van rebre l’avís a les 12.38h i es van desplaçar a la zona amb 8 dotacions, una d’elles aèria. La forta tramuntana va empènyer ràpidament el foc i es va generar una gran quantitat de fum que es podia veure a quilòmetres de distància. El flanc esquerre de l’incendi va quedar ancorat per la platja i va deixar d’avançar, de manera que els Bombers van poder centrar-se a treballar en el flanc dret i així evitar que les flames saltessin a l’urbanització Els Griells, on hi ha diverses cases. Tot i això, les flames van afectar el pati d’un habitatge, on es va haver d’apagar un tendal.

L’incendi es va donar per estabilitzat a les 15.44h, moment a partir del qual el cos va seguir treballant sobre el terreny amb 12 dotacions per rematar el foc i revisar que no hi hagués focus secundaris. Finalment, es va donar per controlat a les 18.06h, tot i que els Bombers van deixar instal·lada una línia d’aigua per precaució. Les causes de l’incendi es troben sota investigació, segons els Agents Rurals.

Fortes ratxes de vent

El temporal de vent es va fer notar amb força aquest diumenge al nord de l’Alt Empordà. Destaquen ratxes com els 140,4 km/h a la muntanya de Portbou. En general, però, la ventada de tramuntana i mestral va deixar registres d’entre 60 i 80 km/h a nombroses comarques de Girona. Els Bombers van fer mitja dotzena de sortides pel fort vent, com una palmera caiguda a Sant Feliu de Guíxols o un arbre tombat a la Bisbal d’Empordà.