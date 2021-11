El projecte d’arranjament del Mas Oliver, amb orígens del segle XVI, segueix el seu desenvolupament amb l’objectiu de convertir aquest emblemàtic edifici en un futur equipament municipal per Palamós. Després de la realització de les tasques de neteja i adequació dels espais interiors d’aquest immoble, es vol procedir amb l’enderroc de les estructures annexes al mas que ocupen una superfície global de 174,26 metres quadrats. Aquest projecte d’enderroc té un cost aproximat de 18.000 euros, i dimarts vinent passarà al Ple municipal per a la seva aprovació. Un cop fet l’enderroc es tapiaran totes les obertures de la masia per evitar l’intrusisme i es retiraran els arbustos i plantes que amb el temps han anat envaïnt l’espai.