La Bisbal d’Empordà va acollir ahir una trobada entre diverses parts per impulsar el tram-tren de la Costa Brava. A la reunió hi van assistir Estefania Molina i Lluís Medir com a representants de l’associació Promoció del Transport Públic, que ha impulsat el projecte; el president del Consell Comarcal del Baix Empordà, Joan Loureiro, el diputat de Territori dels comuns, Marc Parés, i la diputada gironina dels comuns al Congrés, Laura López, a banda d’altres representants polítics.

Parés va recordar que els comuns han aconseguit una partida del pressupost de la Generalitat per a l’avantprojecte del tram-tren de la Costa Brava, una proposta per unir els diferents municipis al voltant de les Gavarres que a hores d’ara compta amb un ampli suport al territori. El representant dels comuns va confiar que aquesta infraestructura acabi millorant la mobilitat al conjunt de la comarca, tot i que va admetre que cal resoldre com es connecta el tren amb la resta de petits municipis baixempordanesos. Canviar la pauta de mobilitat El diputat dels comuns va lamentar que «els municipis de la Costa Brava, del Baix Empordà, de comarques gironines i del Gironès estan patint explícitament aquest greu dèficit d’inversions en transport públic, que obliga a moure’s en vehicle privat», i va defensar que «cal canviar aquesta pauta de mobilitat». Tot i això, va assegurar que de moment s’ha fet un pas important.