La festa de Fi d’Any, amb les ja tradicionals campanades a la plaça de l’Església, així com el Parc Infantil de Nadal Pinxo d’Aigua a la piscina, no es portaran a terme després que l’Ajuntament de Palafrugell decidís ahir suspendre les activitats més multitudinàries degut a la situació sanitària actual. A més, des de l’Ajuntament es va recordar que s’ha de seguir la normativa marcada pel PROCICAT, en aspectes com l’ús de la mascareta i evitar al màxim les interaccions socials.

Totes aquelles activitats municipals que estan programades i on es pot controlar l’aforament, aquelles que són a l’aire lliure i les que puguin mantenir-se dins els protocols que marquen les autoritats sanitàries de la Generalitat de Catalunya, de moment, es mantindran i es podran realitzar durant les dates nadalenques. D’aquesta manera, malgrat la situació actual, sí que s’organitzaran activitats culturals, esportives i socials amb una programació de mínims, especialment de la mà d’entitats, associacions i clubs del municipi per tal de dinamitzar el turisme, el comerç local, la vida social, i, en especial, de millorar tota l’economia del municipi. Totes aquestes activitats evitaran ser multitudinàries, amb control d’accés o d’aforament i comptaran amb la garantia de complir i de respectar les mesures sanitàries en tot moment marcades pel PROCICAT.