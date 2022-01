L'Escola Empordanet de La Bisbal d'Empordà va notificar ahir el primer grup confinat de la demarcació de Girona. Es tracta d'una classe d'Educació Infantil que reunia alumnes de P3, P4 i P5. «Som una escola d’una línia i per a rebaixar la ràtio barregem alumnes dels tres nivells (P3, P4 i P5) en una aula mixta», va explicar ahir la seva directora, Anabel Brazález. Dels 14 alumnes de l’aula, un 20% «com a mínim» han donat positiu, tot i que la directora del centre encara no en coneix la xifra exacta. Dimarts a la tarda el positiu d’un alumne va fer saltar les alarmes i va activar el protocol del centre. «Aquella mateixa tarda vam avisar a les famílies i els vam dir que l'endemà no portessin els infants a l'aula, recordant-los que la recomanació era quedar-se a casa fins a tenir el resultat negatiu del test d'antígens», va assenyalar. Les famílies van complir i l'endemà no es va presentar cap alumne al centre.

Ahir (dos dies després de detectar el primer positiu a l'aula) els alumnes es van sotmetre a la prova ràpida i, després de detectar un 20% de casos positius, el Centre d'Atenció Primària (CAP) de La Bisbal d'Empordà va alertar a la direcció del centre que calia confinar el grup. «Em van notificar que havíem arribat al 20% d'alumnes positius en aquesta aula i que ja no era necessitari seguir amb les proves diagnòstiques, a no ser que les famílies ho requerissin», va remarcar. Ara, tots els alumnes del grup (tant si són positius com negatius) faran set dies de quarentena i es reincorporaran a les aules dijous de la setmana vinent.

Pel que fa al nou protocol de gestió de casos positius, la directora del centre educatiu va assenyalar que ha estat «molt confús, sobretot a principis de setmana». «No hi ha hagut cap formació, només hi havia dubtes, tant per part dels docents com de les famílies, que no sabíen com actuar», va sentenciar. Tot i així, des de l'equip directiu els han volgut fer el camí més fàcil. «A través d'una aplicació interna els anem informant en tot moment de l'avanç dels casos positius i fins i tot els hem proporcionat un llistat i el contacte de les farmàcies per a agilitzar el procés», va manifestar la responsable del centre.