Un grup de tres porcs senglars va passejar-se aquest dimarts al vespre pel nucli urbà de Platja d'Aro. Els animals caminaven per l'avinguda de Castell d'Aro, un dels principals eixos viaris del municipi, a l'alçada del supermercat Carrefour. El grup va ser fotografiat i enregistrat per diversos veïns i les imatges no van trigar a córrer per les xarxes socials.

La proximitat de Platja d'Aro amb les muntanyes de la Vall d'Aro i les Gavarres fa que els animals, atrets pel menjar i les llums, s'apropin cada cop més al nucli urbà. A Platja d'Aro, els animals han estat vistos en altres ocasions en indrets com els accessos a l'avinguda Cavall Bernat.