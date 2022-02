Platja d’Aro està a punt d’enllestir les obres d’ampliació del Parc dels Estanys. La previsió és que les quatre hectàrees que s’adhereixen a aquest espai verd, que acabarà disposant de gairebé 15 hectàrees, s’obrin al públic per Setmana Santa. Els treballs hauran suposat un cost de 438.420,41 euros (IVA inclòs).

Les accions previstes contemplen la construcció d’una passera de fusta, per connectar la part actual amb l’ampliada; l’obertura d’una entrada complementaria per l’oest, millorant les dues que ja existeixen; la construcció de dues cúpules, per allotjar-hi el centre d’interpretació de l’espai o la construcció d’una bassa d’aigües temporals, entre d’altres.

L’ampliació permetrà ampliar també el circuit, que es pot recórrer a peu o en bicicleta. A més, l’Ajuntament ha signat un conveni amb la Universitat de Girona per estudiar la geologia de la zona. Emmarcat en aquest projecte, es col·locaran panells didàctics amb mostres de diferents sediments al llarg de tot el recorregut del parc.

Segons va explicar ahir l’alcalde de Platja d’Aro, Maurici Jiménez, el parc «barreja un doble objectiu: esdevenir una reserva natural i també un espai de cultura». I és que, des que es va inaugurar el 2012, es calcula que hi conviuen unes 250 espècies diferents; les aus es poden observar des dels miradors que hi ha instal·lats. A més, la bassa central -que recull l’excedent de les aigües del Riu Ridaura gràcies als 60.000 metres cúbics de capacitat- permet controlar el nivell freàtic per evitar inundacions. En paral·lel, el Parc dels Estanys acull exposicions temporals d’escultures.

Les obres, que ha estat subvencionat pel Pla de Foment de Turisme, el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), es van adjudicar a l’empresa Aglomerats Girona S.A.