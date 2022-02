La promotora del parc eòlic Tramuntana va carregar contra l’acte organitzat pels detractors a la instal·lació a través d’un comunicat. Va qualificar de «parcial» l’esdeveniment, ja que no els va tenir en compte en el col·loqui.

El grup inversor va qüestionar que el debat, que portava per nom «Els impactes del Macro Parc Eòlic Marí a l’Empordà» pogués ser «obert, objectiu i rigorós» quan s’obviava en la participació una de les parts implicades. A més, van afegir que la plataforma opositora al parc eòlic marí «desinforma» amb les dades que aporta. La plataforma va assegurar que té constància d’un informe de diferents científics a favor de la construcció eòlica, i afegia que « Greenpeace i el Fons Mundial per la Natura (WWF) s’han manifestat públicament en diverses ocasions a favor de l’eòlica marina flotant com a part de la solució en la lluita contra el canvi climàtic».

Així mateix, els promotors afirmen que la Plataforma Stop Macroparc Eòlic Marí de Roses s’excedeix en qualificar el projecte de «macoparc», perquè, si es compara amb altres exemples europeus, el nombre d’aerogeneradors del Parc Tramuntana és inferior o igual a aquests projectes.

Parc Tramuntana va voler recordar que el projecte compleix amb tota la legislació vigent a la zona i, en cap cas, s’ubica dins de qualsevol espai protegit, com ara la ZEPA (Zona d’Especial Protecció per a les Aus). Finalment, van reiterar que el projecte és una oportunitat per lluitar contra la crisi climàtica i compta amb el suport de diferents ens públics catalans i espanyols.