L'Oficina d'Antifrau de Catalunya ha demanat a l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols que "s'adeqüi legalment" la plaça del cap de la Policia Local. Així ho determina una investigació després d'apuntar a un possible frau de llei per part del consistori. El motiu és que l'ajuntament havia designat per decret municipal un sotsinspector com a inspector en cap del cos municipal de forma temporal. Segons Antifrau, el govern local hauria d'haver convocat una plaça d'inspector si el que volia era dotar-se d'un cap de la policia local. Ara, el sindicat CSIF celebra la decisió d'Antifrau i demana la dimissió de l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motas. Per altra banda, el sindicat ha demanat a Antifrau que obri accions legals penals.

L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols està sota el punt de mira de l'Oficina d'Antifrau de Catalunya després d'una investigació que ha fet sobre una de les places que havia convocat el consistori en el cos de la Policia Local. El consistori havia convocat una plaça de sotsinspector de la policia en règim d'interinatge. El juliol del 2020, un decret d'alcaldia designava que el seleccionat per aquesta plaça ocupés temporalment el lloc d'inspector en cap de la policia.

Segons Antifrau, el consistori hauria d'haver convocat una plaça d'inspector i no la d'un sotsinspector. L'oficina recorda que per ocupar aquest lloc de feina cal disposar de titulació d'enginyer tècnic, diplomat universitari de primer cicle, arquitecte tècnic o un altre equivalent o superior. Així ho determina la llei de policies locals. Per això cal que el consistori acrediti que la persona seleccionada en una comissió de servei per a fer d'inspector de la policia local complia amb tots els requisits.

A més, des de l'1 de juny de 2021 es va nomenar com a cap accidental un sergent mentre no es proveïa una plaça d'inspector i sotsinspector. Aquesta designació anava acompanyada d'una retribució econòmica. Ara, l'oficina demana que es faci arribar l'expedient municipal per comprovar l'adequació legal i també demana un informe de la intervenció municipal per veure "l'encaix normatiu" d'aquest complement salarial.

En un altre àmbit, Antifrau també critica que el consistori hagi donat funcions de cap de recursos humans al secretari municipal. Segons l'oficina, el secretari municipal té una funció de fiscalització de l'ens i, per tant, no pot desenvolupar tasques de gestió d'aquest organisme per tal de garantir la independència entre els òrgans de control amb els de gestió. Aquesta situació es va viure durant només quatre mesos i mig.

Davant del resultat d'aquesta investigació, el CSIF celebra que l'Oficina d'Antifrau de Catalunya doni la raó al sindicat. Per això reclamen la dimissió de l'alcalde. A més, aquest dilluns ja han entrat una petició a la mateixa Oficina d'Antifrau perquè aquesta prengui les accions legals penals que consideri pertinents per depurar les responsabilitats.