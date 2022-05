Ahir un total de 13 restaurants del Baix Empordà -9 dels quals són de Palamós- van començar a oferir el Menú de la Gamba de Palamós, que es podrà degustar fins a l’11 de juny. La novetat d’aquests menús que fa anys que s’ofereixen al municipi per aquesta època és que tots els agents que hi participen, des del pescador de la gamba al restaurador que la cuina i la serveix, estan certificats amb la Marca de Garantia Gamba de Palamós. Aquesta campanya conviurà amb el tradicional Menú de la Gamba que organitza el col·lectiu El Plat Blau i que aquest any l’ofereixen quatre restaurants de Sant Antoni.

Els 13 restaurants que participen del nou menú són: L’Arcada, Bell Port, La Cala Taverna, Can Blau, Can Quel, Casamar (Llafranc), El Nàutic de Palamós, hostal La Fosca, hotel i restaurant Trias, La Palmera (S’Agaró), La Jovita per l’Esteve JV (Calonge), La Sala de l’Issac (Llofriu), i el Maria de Cadaqués. La Gamba de Palamós és la protagonista d’aquests menús que cada restaurant ha elaborat segons la seva tipologia de cuina i que inclouen, l’entrant, un primer plat, el plat principal i les postres, amb vi i cafès. Entre 45 i 80 euros per menú La majoria d’aquests menús (que van dels 45 als 80 euros) presenten la gamba fresca de Palamós, en la seva mida mitjana i la serveixen a la planxa o a la brasa, però també és inclosa en els suquets de peix, arrossos, fideus a la cassola, o bé en croquetes o tàrtar, entre altres propostes. La Marca de Garantia Gamba de Palamós, impulsada per l’Ajuntament de Palamós i la Confraria de Pescadors del municipi, encapçala l’organització del menú, que inclou exclusivament restaurants certificats amb aquest segell. La Marca de Garantia Gamba de Palamós vetlla per la qualitat d’aquest producte, assegurant la seva correcta traçabilitat i protegint el recurs. A la llotja de Palamós s’examina rigorosament cada partida de gamba desembarcada, abans d’atorgar-li l’etiqueta de producte certificat. Actualment hi ha prop de 200 establiments acreditats; es tracta de barques d’arrossegament del port palamosí, peixaters, distribuïdors i restaurants de la vila i també d’altres municipis que ja compten amb aquest distintiu cerat l’any 2008. Fira de la Gamba de Palamós Enguany, i després de l’aturada dels dos darrers anys per la pandèmia, la Fira de la Gamba de Palamós torna a recuperar l’activitat, i ja té preparada la seva setena edició que tindrà lloc el dissabte 11 de juny, a l’espai de la llotja de Palamós.