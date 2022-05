Els Mossos d’Esquadra de la comissaria de la Bisbal d’Empordà estan investigant què hi ha darrere d’un incendi de vehicles que es va produir aquesta setmana a Palamós. La Unitat d’Investigació està intentant determinar si va ser un foc intencionat o hi ha algun altre tipus de fet delinqüencial que podria haver desencadenat els fets.

El succés es va produir aquest dimecres de matinada al carrer de Sant Jordi, en un solar on hi havia diversos vehicles aparcats. Dues dotacions dels Bombers van treballar aproximadament una hora i mitja en l’extinció de les flames. Un foc que va acabar destrossant per complet un cotxe de la marca Peugeot i per radiació van resultat afectats parcialment tres vehicles més que estaven estacionats a banda i banda.

A lloc també hi va treballar la Policia Local i els Mossos, aquests últims han obert la investigació.