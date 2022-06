L'Ajuntament de Begur ha defensat la llicència d'obres per construir la urbanització de Sa Riera recordant que "tenia l'obligació" de fer-ho perquè la normativa urbanística ho permetia. A través d'un comunicat, l'equip de govern ha justificat que en cap moment el consistori ha comès "il·legalitat, prevaricació o mala praxi". De fet, atribueixen la construcció d'aquesta urbanització a la modificació del POUM que es va aprovar el 2003 i que preveia aquest espai com un sòl urbà directe. Per tant, el govern local assegura que no hi havia cap altra alternativa que tirar endavant el projecte després que l'anterior equip de govern aprovés la reparcel·lació el 2007 i el projecte d'urbanització i la llicència d'obres majors, el 2018.

Per contra, en el comunicat es detalla que si l'actual equip de govern hagués volgut frenar els permisos que s'havien donat entre el 2007 i el 2018 per part de l'anterior equip, el consistori de Begur hagués hagut d'afrontar indemnitzacions milionàries als promotors. Tot i així, el govern municipal ha anunciat que està treballant en una modificació del POUM des de principis d'aquest any. En l'actualització d'aquest document (vigent des del 2003) es preveu buscar l'equilibri entre la necessitat de creixement i la preservació dels recursos naturals i paisatgístics. Per aconseguir aquest equilibri l'Ajuntament vol fomentar la participació ciutadana en la redacció d'aquest POUM per tancar un document el màxim de consensuat amb els veïns del municipi. Per altra banda, en el comunicat es recorda que l'Ajuntament de Begur ha estat una part activa en la redacció del nou Pla Director Urbanístic (PDU) del litoral gironí amb l'objectiu d'aconseguir una cobertura legal per protegir zones verdes i entorns naturals.