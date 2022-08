Una baralla entre dos joves a les Carpes Costa Este de Calella de Palafrugell va acabar aquest dijous de matinada amb un detingut.

El motiu: l'acusat va agafar un got de vidre i li va trencar al cap a l'altre jove, de 26 anys, mentre eren en aquest espai d'oci nocturn. Això li va acabar provocant un tall a la cara i posteriorment, va haver de ser atès a l'hospital comarcal de Palamós. On li van haver de practicar punts de sutura.

L'arrestat per la seva banda, va haver de ser atès pel SEM per contusions i també el van evacuar a l'hospital de Palamós. En el seu cas però, després de ser-hi tractat, va acabar detingut pels Mossos de la comissaria de la Bisbal. Aquest té 20 anys i està acusat de ser el presumpte autor d'un delicte de lesions. Els dos implicats en aquesta baralla són coneguts per la policia de la zona.

Alguns dels assistents en aquest espai d'oci van gravar els instants posteriors a la baralla. El jove que es veu a terra ensangonat és el presumpte agressor.

Això ha passat a la discoteca Carpes Costa Este, ubicada a Calella de Palafrugell.

Si teniu fills/es que surtin de festa, que vagin en grup per la seva pròpia seguretat🙏 pic.twitter.com/1P5cBE7j77 — Josep Arcas🇪🇺 (@joseparcastomas) 4 de agosto de 2022

Els fets van tenir lloc poc després de les sis de la matinada en aquest local de Calella i el motiu de la baralla es desconeix. La Policia Local de Palafrugell, personal de seguretat i el SEM es van encarregar de la primera atenció i posteriorment, els Mossos van detenir l'agressor a l'hospital.