La Policia Local de Castell-Platja d’Aro va detenir dimecres una dona per furt i estafa bancària.

Els fets es van produir el passat 10 d’agost cap a les 12:30 hores, quan un home es va presentar a la comissaria de la Policia Local de Castell-Platja d’Aro per informar que la seva dona acabava de patir un furt en un supermercat del municipi i li havien sostret la seva bossa de mà amb targetes bancàries i un telèfon mòbil amb funda vermella al seu interior. També va informar que, posteriorment, s’havia fet una extracció de diners en un caixer del municipi per un valor de 500 euros.

L’home va informar que, des del seu mòbil, podia geolocalitzar el terminal mòbil de la seva dona, un Iphone, per a localitzar-lo. Es va poder observar com el senyal del mòbil el situava desplaçant-se, possiblement en vehicle, per la zona centre del poble. En un moment donat, el senyal es va aturar i es va desplaçar més lentament, com si ho fes a peu. Es va poder situar el senyal just al davant d’un estanc del municipi, al qual es van desplaçar ràpidament les patrulles.

Un cop les patrulles van arribar a la porta de l’estanc, van poder veure com una dona sortia de l’establiment amb dos cartrons de tabac, dues targetes de crèdit i un telèfon Iphone amb funda vermella a la mà. Se la va requerir perquè s’identifiqués i, mentre procedia a mostrar la seva documentació personal, va intentar dissimuladament desfer-se del mòbil que portava, llençant-lo en unes jardineres que hi havia al costat.

Un cop recuperat el mòbil sostret es va poder observar com la pantalla estava oberta amb l’aplicació que permetia fer compres per banca on line, a nom de la víctima del furt.

Durant l’escorcoll de la dona, també es van poder recuperar dues targetes bancàries, una a nom de la víctima i l’altre a nom del seu home.

Fetes gestions amb l’estanc, la dona havia efectuat dues compres de cartrons de tabac, ambdues per import no superior al mínim per a sol·licitar el PIN de verificació. Per tot plegat, la dona va quedar detinguda per un delicte de furt i d’estafa bancària.

Prèviament a l’entrada de la detinguda a les garjoles de la comissaria, tal i com estableixen els protocols policials, una agent femenina van escorcollar-la localitzant-li a la roba interior els 500 euros que minuts abans havia extret del caixer automàtic. Es va poder comprovar que, utilitzant l’aplicació del mòbil de la víctima, la detinguda havia sol·licitat un nou PIN per així poder extreure els diners del caixer.

Més tard, observant les càmeres de videovigilància del municipi, es va poder relacionar la detinguda amb un vehicle que va fugir del poble conduït per home minuts desprès que aquesta fos detinguda. Es continuen les investigacions pe ma localitzar l’home que l’acompanyava.

La detinguda, de 23 anys i d’origen xilè, contava amb 13 detencions policials i desenes de requeriments judicials i d’identificacions.