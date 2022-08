La llacuna de Fra Ramon, a la part del Baix Ter a l’alçada de Torroella de Montgrí, s’ha tenyit de vermell. Fonts del Parc Natural del Montgrí apunten que aquest fenomen es deu a uns bacteris que s’han activat a causa de l’alta concentració de nutrients. «Aquí passa de tant en tant. Quan hi ha molta concentració de nutrients i plou poc, s’activen uns bacteris que es diuen chromatio que generen aquesta coloració», exposa Santi Ramos, biòleg i tècnic del parc. El científic descarta que la coloració es degui a alguna mena de contaminant i afegeix que aquest episodi no és la primera vegada que es viu: «Aquests bacteris són naturals, no són nocius. De fet, fa 6 sis anys també va passar una cosa similar. Només és una qüestió curiosa, però no hi ha cap contaminació ni cap abocament. A la llarga no sabem si es repetirà o no, nosaltres hem de fer un mostreig i tornarem a passar després de l’estiu per veure com està», explica Ramos.

El tècnic del parc explica que la bassa del Fra Ramon té unes característiques peculiars: és fonda i molt antiga, motiu pel qual es considera una conca endorreica, que es caracteritza per tenir molts nutrients retinguts que costa que surtin. «És cert que l’acumulació de nutrients s’acumula allà i crea unes condicions que arriben a perjudicar els peixos. Inicialment no és perillós, però quan hi ha altes temperatures i alta concentració de nutrients, per als microbis és com una sopa de nutrients», conclou Ramos. La llacuna del Fra Ramon té el seu origen en una antiga llera del Ter i se situa entre l’actual desembocadura i el Ter Vell. Al voltant de la llacuna hi ha alta concentració de vegetació.