Un incendi en el local social de Bellcaire d'Empordà ha fet mobilitzar aquesta matinada als Bombers.

Han activat cinc dotacions i en arribar en aquest equipament municipal, situat a tocar al camp de futbol, han comprovat que el foc estava centrat en una nevera.

Aquesta ha cremat totalment i també els aliments que hi havia i d'altres, que hi havia per la zona.

La resta de l'equipament, segons el cos d'emergències, no ha patit més afectacions.

Cap a les vuit del matí, els efectius desplaçats han pogut retornar cap als seus parcs.