Els veïns de la Bisbal d'Empordà han despertat aquest dimecres entre vidres i teules trencades, preparats per començar a valorar les destrosses de la pedregada del dia anterior. Una veïna del municipi ha afirmat que la d'ahir va ser "una pedregada mai vista" que li va foradar el teulat, provocant goteres, i els vidres dels dos cotxes que tenien. Avui ja ha començat a trucar a les assegurances per resoldre les incidències. Alguns d'ells han tingut la sort de poder arreglar el cotxe avui mateix, però d'altres hauran d'esperar. De fet, els veïns asseguren que els tallers tenen una llista d'espera fins a l'octubre per canviar els vidres.

Mor una nena per l'impacte de la pedregada a la Bisbal d'Empordà Pedres de més de 10 centímetres Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, no s'havien registrat pedres d'aquestes dimensions a Catalunya des del 2002. Les boles superaven els 10 centímetres de diàmetre. En concret, el nostre observador de la XOM a la Bisbal d'Empordà (el Baix Empordà) ha registrat un diàmetre màxim de pedra de fins a uns 10 cm. pic.twitter.com/oCpUQlRKfL — Meteocat (@meteocat) 30 de agosto de 2022