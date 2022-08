La matinada d'aquest dimecres ha mort la nena de 20 mesos que ahir a la tarda va ser traslladada a l’hospital Josep Trueta amb ferides de gravetat per l'impacte de la pedregada a la Bisbal d'Empordà. Segons fonts consultades, la nena no hauria superat les ferides que li van causar l'impacte d'una pedra al cap. Una altra dona que va ingressar ahir al Trueta per les conseqüències de la pedregada ha estat donada d'alta aquesta matinada. Altres veïns de la zona van patir ferides de menys consideració i la majoria van ser atesos al CAP de la Bisbal.

Pedres de més de 10 centímetres Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, no s'havien registrat pedres d'aquestes dimensions a Catalunya des del 2002. Les boles superaven els 10 centímetres de diàmetre. En concret, el nostre observador de la XOM a la Bisbal d'Empordà (el Baix Empordà) ha registrat un diàmetre màxim de pedra de fins a uns 10 cm. pic.twitter.com/oCpUQlRKfL — Meteocat (@meteocat) 30 de agosto de 2022 Vidres, cotxes i teulades «Mai havíem vist una pedregada tan gran com aquesta». Aquesta va ser la frase més repetida ahir a la tarda a la Bisbal i als pobles del voltant, després de la intensa tempesta que va afectar aquella zona. Les pedres que queien eren com punys i van anar destrossant tot el que trobaven pel camí. La majoria de cotxes que estaven al carrer, van acabar amb els vidres destrossats; molts teulats de cases i naus industrials van quedar plenes de forats o amb les teules trencades; arbres i branques tombats, camps afectats, voreres esquerdades, són només algunes de les conseqüències materials del desastre. La primera tinent d’alcalde i alcaldessa accidental de la Bisbal, Carme Vall, va explicar a RAC-1 que no havia vist mai una calamarsada d’aquelles dimensions i va plantejar la possibilitat de demanar la declaració de zona catastròfica per la gran quantitat de danys que es van produir. «La pedregada ha durat uns deu minuts, però han estat deu minuts que s’han fet molt llargs», va declarar Vall. Segon publicava ACN, alguns veïns van assegurar que el diàmetre de les pedres arribava als 11 centímetres, una fita que podria ser rècord a Catalunya segons van apuntar alguns meteoròlegs. A causa de les tempestes, els Bombers van rebre 23 avisos al Baix Empordà: 21 a la Bisbal d’Empordà i 2 a Forallac. La tempesta provenia del Pla de l’Estany on ja havia provocat destrosses com ara trencar el vidre d’alguns cotxes. Al seu pas pel Gironès, la tempesta també va deixar pedres de dimensions considerables i quan va arribar al Baix Empordà ha estat quan ha agafat més importància.