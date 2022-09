Els Mossos d'Esquadra han denunciat un home per fondejar i pescar a la reserva marina de Ses Negres de Begur (Baix Empordà). La Policia Marítima dels Mossos va localitzar-lo mentre feia pesca submarina i s'hi va acostar. En veure l'embarcació, l'home va intentar amagar el fusell entre les roques per evitar la denúncia, però els agents el van veure. A més, tenia la llicència de pesca caducada i els Mossos d'Esquadra també l'han denunciat per continuar exercint aquesta activitat sense tenir l'autorització en regla. La reserva marina de Ses Negres està entre la platja de Sa Riera i la cala d'Aiguafreda i és molt rica en fauna i flora marina. La reserva arriba als 30 metres de profunditat.