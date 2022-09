L'Ajuntament de Palafrugell ha posat en marxa aquesta setmana una línia d'ajuts econòmiques per fomentar l'ús de la bicicleta al municipi i incentivar la seva compra en els establiments especialitzats. És per això que inicia, per primera vegada, una campanya que incorpora subvencions que poden arribar fins als 500 euros per comprar bicicletes elèctriques tipus cargobikes.

La convocatòria compta amb tres línies de subvencions diferents: la línia 1, que ofereix ajuts de 200 euros per bicicletes elèctriques urbanes; la línia 2, de 30 euros per bicicletes convencionals urbanes no elèctriques; i la línia 3, de 500 euros, per bicicletes elèctriques de tipus cargobikes. El regidor de Medi Ambient, Marc Heras, explica que "aquesta mesura pretén ser un pas més cap a una manera més eficient i sostenible de moure's pel nostre municipi, aprofitant el desplegament de la xarxa de bicis. Volem aconseguir reduir l'ús del cotxe pels trajectes més curts que són fàcilment més pràctics de fer a peu dins del nucli urbà i en bicicleta per connectar amb els nuclis del litoral i de l'interior". Paral·lelament, el regidor de Mobilitat, Pau Lladó, esmenta que "amb aquesta iniciativa el consistori pretén també disminuir la contaminació provocada pels vehicles, la contaminació acústica, oferir una major accessibilitat i millor mobilitat, així com la regeneració urbana, i la reactivació econòmica".