La Policia Local de Begur ha intervingut i retirat un total de 50 targetes d’aparcament per a persones amb diversitat funcional i mobilitat reduïda que s’havien falsificat. En la majoria d’ocasions aquestes sancions són per casos de familiars que presumptament usen fraudulentament una targeta en absència del titular; o bé perquè la targeta presenta dades manipulades, reproduïdes o falsificades.

Fa prop d’un mes la Policia Local de Begur va iniciar una campanya per aturar l’ús fraudulent de les targetes. Més enllà de la seva confiscació i sanció, també s’han imposat multes als seus responsables per no respectar els espais reservats.

Des del cos destaquen que gràcies a la Llei 13/2014 d’accessibilitat s’ha pogut millorar el procediment d’actuació de les policies encarregades de la vigilància del trànsit i corregir l’ús de les targetes. Per tot plegat, la Policia Local de Begur treballarà per fomentar els valors cívics, utilitzar correctament aquestes targetes i respectar els aparcaments reservats, després d’haver rebut una formció específica.