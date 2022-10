A judici l’acusat de falsificar un contracte per no pagar un amarrament a Platja d’Aro

La secció tercera de l’Audiència de Girona jutjarà pròximament un acusat de falsificar un contracte per evitar pagar més de 2.000 euros que li reclamaven per l’impagament de l’amarrament d’una embarcació a Platja d’Aro.

La fiscalia li demana 1 any i mig de presó en entendre que ha comès un delicte d’estafa en grau de temptativa en relació amb un delicte de falsedat en document privat.

L’acusat tenia una embarcació amarrada al Club Nàutic del municipi baix-empordanès. L’entitat que gestionava els amarraments va iniciar el març de 2017 un procediment per reclamar un deute de 2.515 euros que considerava que el processat no havia pagat, una pretensió que aquest va rebutjar, fet que va donar pas a un procés judicial.

Per això, ambdues parts van acabar anant a un judici verbal, que es va celebrar el 2 de novembre de 2017 als jutjats de Girona. Segons assenyala la fiscalia al seu escrit de conclusions provisionals, l’acusat va presentar-se al judici amb una fotocòpia «manipulada» d’un contracte privat pretesament denominat per les parts «Autorització cessió temporal a tercers d’un amarrador» a títol gratuït que s’hauria subscrit entre les dues parts. En realitat, però, l’hauria falsificat.

La fiscalia apunta que amb la «voluntat de mutar la realitat, alterar tràfic jurídic, frustrar la reclamació de l’altra part i obtenir una resolució favorable a les seves pretensions», l’acusat hauria canviat les dades relatives al període d’autorització d’ús de l’amarrament i de la data del contracte.

En concret, va canviar la data inicial de la cessió de maig a setembre de 2015, que eren les reals, per l’abril fins al 30 de setembre de 2016, dates que segons l’acusació no constaven al contracte original. També va canviar les dates de quan el document va entrar en vigor, que anaven originalment des de l’abril de 2015 fins al maig de l’any següent. En canvi, hi va fer constar una aparent cessió «gratuïta» entre els mesos de 2016 durant els quals segons l’entitat el contracte ja havia caducat.

La resolució judicial va desestimar la petició d’indemnització de l’entitat, en considerar que no s’havia notificat a l’acusat de la caducitat de la concessió ni de les conseqüències jurídiques de no fer-ho. A més, la fiscalia subratlla que la sentència no va entrar a valorar la possible falsificació del contracte, una qüestió que anirà a judici d’aquí a dues setmanes si les parts no arriben a un acord.

La fiscalia demana per l’acusat un any i mig de presó per l’intent d’estafa, i també sol·licita que es faci càrrec dels costos del procediment. En aquest cas, l’acusació pública no fa cap pronunciament respecte de la responsabilitat civil del processat.