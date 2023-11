Amb motiu del 10è aniversari de l'Oncotrail, el repte solidari d'Oncolliga. els organitzadors han volgut reunir una petita selecció d’aquestes imatges en una exposició itinerant que s’inaugurarà demà a dos quarts de vuit del vespre, a Palafrugell.

L’exposició, que consta de vint-i-dues fotografies, ha estat comissariada pel fotògraf i dissenyador gràfic David Fajula, que col·labora amb l’esdeveniment des del 2014, i Ma. Àngels Martínez, cap de premsa de la Fundació Oncolliga Girona. “Entenem l'Oncotrail com un projecte polièdric, i els criteris de selecció s'han basat en la mostra de tots els actors de la prova (corredors, voluntaris, directors, equips de suport) així com en els paisatges per on té lloc la cursa”, explica Fajula, que afegeix que “el temps ha estat també un criteri important, ja que s'ha intentat mostrar l'Oncotrail hora a hora, des de la sortida fins a l'arribada, passant pels avituallaments i els trams nocturns”. Els organitzadors tampoc han volgut deixar de banda els canvis logístics que s’han experimentat, com el trasllat de la sortida des de la plaça Nova fins a la plaça de Can Mario, ni tampoc, el record latent de la pandèmia en l'edició 2021, representat pels corredors amb mascareta.

La mostra es tanca amb un agraïment a la trentena de voluntaris de fotografia que han col·laborat amb l’esdeveniment de manera totalment altruista al llarg de les deu edicions celebrades fins ara, alguns de manera “reincident” i d’altres més puntualment. “Fotografiar una cursa de muntanya no costa massa, n'hi ha prou en asseure's en un tram del camí i esperar que passi tothom. Fer un reportatge complet d'una prova esportiva amb un rerefons solidari, ja és una altra cosa”, explica Fajula, que afegeix que “la finalitat de tots nosaltres ha estat que tothom tingués un record especial”. “La nostra principal i única motivació ha estat pensar que les nostres fotografies tenen el mateix valor que les passes que fa cada corredor o corredora. Que amb cada petit esforç seu i nostre, estàvem intentant millorar la vida dels malalts de càncer”, afirma.

La mostra ha nascut amb la voluntat que sigui itinerant. Al desembre, l’exposició s’instal·larà a l’Hospital de Palamós i posteriorment està previst que viatgi a l’Hospital Comarcal d’Olot, i als municipis de Begur, la Bisbal, Mont-ras i Pals, entre d’altres.