De Sant Feliu a s’Agaró: quatre detinguts, 3.500 euros i moltes incògnites

La perícia policial i la rapidesa en les actuacions és important a l’hora d’obtenir resultats, i això és el que ha succeït a s’Agaró. La Policia Local de Castell-Platja d’Aro ha aconseguit recuperar 3.500 euros -en moltes monedes i bitllets- i ha fet quatre detencions relacionades amb els fets. Això, però, no acaba aquí, perquè d’aquests diners, per ara, només se’n sap la procedència d’una part. El curiós és que entre el botí recuperat hi ha molts bitllets de cinc euros i monedes, algunes en cartutxos. La Policia Local segueix amb la investigació oberta.

Aquest cas encara presenta molts interrogants, però ha permès detenir quatre ciutadans colombians, dos homes i dues dones, unes persones que no es van deixar identificar per la Policia Local i que van passar inicialment a mans de la Policia Nacional en ser extracomunitaris. Tots ells van acabar acusats d’un delicte de furt i un d’estafa, però els dos homes, a més, estaven irregulars a Espanya i per tant, se’ls va aplicar la llei d’estrangeria. Un d’ells, a més, és multireincident i acumula més de 30 antecedents policials.

Tota aquesta història va començar el dijous 7 de març a la tarda, quan un caporal de paisà del Grup de Delinqüència Urbana de la Policia Local es trobava per s’Agaró i va veure un cotxe que procedia de Sant Feliu de Guíxols amb quatre ocupants a l’interior i que li va semblar sospitós.

Aquest va alertar a la comissaria perquè fessin un seguiment del vehicle a través de les càmeres i van comprovar que un dels ocupants baixava davant la farmàcia de l’avinguda Platja d’Aro. Aquest fet ja els va semblar sospitós, perquè en aquest municipi es troben que apareixen furters que volen robar en aquests comerços.

El fet, però, no va anar encaminat cap aquí, sinó que l’home que havia baixat del cotxe tot d’una es va posar una gorra i una mascareta. Això va alertar la Policia Local, i fent-li un seguiment van veure que anava al caixer de l’oficina de la Caixa que hi havia a pocs metres. L’home es va estar diversos minuts al caixer. En aquest establiment no hi ha atenció al públic, només l’aparell.

Mentre això succeïa, el policia que feia el seguiment per càmeres va alertar l’agent de paisà per seguir estant en alerta del cotxe d’on havia baixat aquest individu i que va veure que girava pel carrer East Grinstead. Com s’imaginaven els policies, aquest cotxe va carregar l’individu que sortia del caixer però, a més, van comprovar que s’ajuntava allà amb dues dones més i tots enfilaven a dins del vehicle per fugir.

Mentre tot això succeïa, la Policia Local havia muntat un dispositiu de tancament per evitar que el cotxe fugís. El van aturar a Platja d’Aro, quan anava a agafar l’autovia. La sorpresa va arribar quan els van trobar diversos diners repartits en bosses de plàstic. Mentre feien l’escorcoll, des de la comissaria, el policia que havia fet el seguiment va parlar amb el responsable del banc per saber els moviments s’havien fet al caixer i van descobrir que el multireincident que anava tapat amb mascareta i gorra n’havia tret 1.700 euros.

Falsos manyans

També van poder esbrinar que la targeta amb la qual havia extret els diners havia estat robada aquell mateix matí a Sant Feliu de Guíxols. Concretament, a una dona de 87 anys a qui li havien sostret la cartera i 250 euros. Aquest furt, però, el van perpetrar dos dels individus que hi havia al cotxe, com van poder certificar els policies, explicant-li que havien anat a reparar el tendal de casa seva. Els va deixar entrar a dins i van aprofitar per robar-li i després li van treure diners del banc amb la targeta. La policia sospita que els delinqüents l’haurien seguida abans perquè tenien el PIN.

D’altra banda, la Policia de Platja d’Aro va voler identificar els quatre ocupants del cotxe però no van col·laborar i van acabar a la Policia Nacional. Fruit de la col·laboració, van poder certificar qui eren i que dos eren irregulars a Espanya. Tots procedeixen de l’àrea metropolitana de Barcelona i viatjaven en un vehicle a nom d’un testaferro, que s’usa per fins delictius.

Un cop a comissaria local, els agents encara van trobar que els individus duien més diners ocults als mitjons i en una doble faixa, entre altres llocs. En total, el botí suma una quantitat de 3.500 euros dels quals no se’n sap la total procedència i s’investiga.