Junts apressa el govern de Sant Feliu de Guíxols a enllestir la regulació dels patinets

Junts demana al govern de Sant Feliu de Guíxols, format per Tots per Sant Feliu i el PSC, que "prioritzi l’adaptació de la normativa municipal per regular la tinença i circulació dels patinets elèctrics, i al mateix temps, iniciï una campanya de foment dels coneixements de la normativa reguladora de la tinença i conducció d’aquest tipus de vehicles".

Els independentistes argumenten que "després de quatre mesos d'ençà que el ple municipal de Sant Feliu de Guíxols aprovés la moció per 'Modificar l'ordenança municipal de circulació i adaptar-la als vehicles de mobilitat personal (VMP)', s’ha produït un nou accident d’aquest tipus de vehicles".

"L’augment de la presència dels patinets elèctrics, tant a la calçada com a les voreres, i el desconeixement generalitzat de la normativa específica que regula la tinença i conducció d’aquests vehicles, genera continus conflictes de seguretat i de convivència entre els seus conductors i els conductors de vehicles convencionals i vianants", sentencien des de Junts.