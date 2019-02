Un jove es fa viral per sortir amb un escuradents al DNI i el perd ensenyant-lo de festa

El jove lleonès Sergio Álvarez, la foto del Document Nacional d'Identitat (DNI) amb un escuradents a la boca s'ha tornat viral en els últims dies, haurà de rectificar i fer-se una nova identificació.

En declaracions a Efe, el jove ha explicat que dijous passat va rebre una trucada de la Policia Nacional en la qual es va comunicar que hauria de lliurar el DNI de la polèmica i fer-se'n un de nou. A més, Álvarez ha perdut el popular DNI, de festa, mentre l'ensenyava a la gent: "Al llarg de la nit, les copes pugen i de tant treure'l i guardar-lo ja no sé on és".

"Això sí, em van precisar que no havia comès cap il·legalitat o irregularitat, i que simplement es prenia la mesura per evitar crear un precedent", ha explicat el jove, que ha admès que al principi va pensar en "donar guerra" per defensar el seu dret a portar l'escuradents, encara que al final, "per evitar embolics", ha decidit rectificar.

A més, la Policia Nacional l'ha advertit que el DNI de la polèmica serà invalidat, de manera que si no se'n fa un de nou estaria indocumentat, el que, com a mínim, comporta una sanció administrativa.

La "broma" havia quedat en el seu cercle més íntim "com una anècdota graciosa sense més", fins que dimecres passat se'n va fer ressò el diari digital Leonoticias "i llavors la cosa es va disparar", i van començar a trucar-lo "de tot arreu".

Aquest va ser també el motiu pel qual va acabar arribant a la Policia, que ha donat al jove "un termini raonable" perquè solventi la irregularitat.

"M'han dit que no puc quedar-me amb el DNI de l'escuradents una vegada que estigui anul·lat, però faré tot el possible per conservar-lo com testimoni del que ha passat", ha manifestat el jove.