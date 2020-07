Surt de festa a Escòcia, s'emborratxa i acaba a Eivissa abandonat per la xicota

Un jove escocès que viu al comtat de Dundee va anar a casa d'un amica a prendre unes cerveses. Van començar a fantasiejar sobre agafar-se unes vacances, informen diversos mitjans britànics. L'alegria de l'alcohol els va portar a mirar vols cap a Eivissa. Van acabar comprant uns bitllets d'avió només d'anada per unes hores més tard. Sense informar-ne a ningú, agafaven el vol de les 6 de la matí de KLM amb escala a Amsterdam i destinació final Eivissa, on s'han allotjat en un hotel de Platja d'en Bossa.

Dilluns a primera hora els amics, de 19 anys i lampistes de professió, van començar a pujar als seus perfils de xarxes socials fotos a la piscina de l'hotel gaudint d'aquestes sobtades vacances.

Les conseqüències d'aquest viatge no van trigar a arribar per un d'ells, que automàticament va ser abandonat per la seva xicota, que seguia a Escòcia i que no tenia cap informació sobre que la seva parella havia decidit passar uns dies a Eivissa.

Els dos escocesos estan encara gaudint de les seves vacances i pensen que encara es quedaran uns dies més, ja que els seus respectius caps els han permès agafar-se uns dies de festa.

Un cop tornin al seu país d'origen, els amics hauran de romandre en quarantena 14 dies, ja que la primera ministra Nicola Sturgeon confirmava recentment que qualsevol viatger que prengui terra a Escòcia procedent d'Espanya haurà de romandre aïllat dues setmanes.