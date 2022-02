Amb els sorolls forts els gossos fugen a amagar-se o a aixoplugar-se en algun racó de la casa a la recerca d'un lloc segur, tranquil, o s'enganxen a les cames dels seus amos, ja que els estrèpits provocats per la pirotècnia fan que es posin nerviosos, s'espantin i pateixin. La majoria dels gossos, sobretot els de ciutat, no estan gaire acostumats a l'estrèpit que prové d'un petard o al fort soroll dels focs artificials, provocant-los un estat d'ansietat que cal poder controlar. Altres, com els gossos de caça, però, estan més que familiaritzats amb el so d'un tret o d'una explosió i no els suposa cap problema aquest tipus de sorolls molestos, ni tampoc l'olor característica de la pólvora.

Segons explica César Millán en un article sobre pirotècnia a la seva pàgina web, aquest tipus de sons activa el sistema nerviós del gos i el pot portar a experimentar un estat d'ansietat, nervis o por. Aquest comportament pot provocar situacions indesitjades com ara que l'animal s'escapi per instint de supervivència. Les persones que tenen un gos com a company i amic coneixen els problemes que poden comportar els focs artificials per a ells. Fins i tot per als més petits de la casa. Un exemple és el vídeo que s'ha fet viral d'una nena que, davant de l'estrèpit d'una celebració a la seva localitat per a l'any nou xinès, cobreix les orelles al seu gos, un cadell per la seva estatura, perquè no s'espanti. Unes imatges que entendreixen per la seva bellesa i sensibilitat i que ja té milers de retuits i 'm'agrada' a la xarxa social de l'ocell blau.

Heartwarming moment during Chinese New Year celebration:

The little girl covers her pet's ears to avoid the scare of fireworks. pic.twitter.com/wYxO7YAO4C — Tong Bingxue 仝冰雪 (@tongbingxue) 2 de febrero de 2022

La capacitat auditiva dels gossos (60.000 cicles per segon) es diferencia de la de l'humà (20.000 cicles per segon) per la seva gran aptitud per captar sons a freqüències altes. Hi ha diversos consells i recomanacions que podem seguir per evitar que la nostra mascota arribi a aquest estat: