Arriba el Dia del Pare, la data que dediquem a les persones que des que tenim consciència reconeixem com els nostres herois per tot el que dia rere dia fan per nosaltres. A més d'expressar l'amor que sentim per ells, aprofitem per fer regals, enviar cartes o anar a sopar, i és per això que et presentem una selecció de frases per desitjar un feliç Dia del Pare.

Frases d'autors cèlebres Un bon pare val per cent mestres. ( Jean-Jacques Rousseau )

) No crec que hi hagi cap necessitat més gran en la infantesa que la protecció d'un pare. ( Sigmund Freud )

) És més fàcil per a un pare tenir molts fills que per a un fill tenir un bon pare. ( Joan XXIII )

) És la mateixa naturalesa la que ens impulsa a estimar els que ens han donat la vida. ( Marc Tul·li Ciceró )

) No importa qui va ser el meu pare. L'important és qui recordo jo que fos. (Anne Sexton) Frases populars per al Dia del Pare Per al meu heroi incondicional, el meu guardià i el meu més fidel admirador. Moltes felicitats el Dia del Pare!

Pare, ets per a mi EL MILLOR, EL MÉS IMPORTANT, EL MEU ORGULL i LA MEVA FELICITAT. Felicitats en el teu dia des del fons del meu cor.

Pare: El primer heroi infantil. El primer amor d'una filla. Feliç Dia del Pare!

Tu no ets només el meu pare, també ets el meu millor amic, el meu mestre i el gran amor de la meva vida.

L'única cosa millor que comptar amb tu com a pare de família és que els meus fills et tenen com a avi. Feliç Dia del Pare!

Felicitats a l'home de la meva vida que, sense cap dubte, sempre serà el més important i el millor de tots... El meu pare.

Gràcies, pare, per ser pare, mare i el meu millor amic al mateix temps.

Per al rei de casa nostra, aquesta felicitació de tots els que t'estimem tant i et desitgem tota la felicitat del món. Feliç Dia del Pare!

A tu que ets el meu millor exemple, el meu millor amic, el meu millor mestre, el meu millor metge, el meu millor defensor, el meu company i l'heroi dels meus jocs. A tu, pare meu, la meva estima i tot l'amor que tinc. Feliç Dia del Pare! Per als pares no biològics Encara que no ets el meu pare biològic, ets qui sempre ha estat al meu costat, ets qui s'esforça per donar-me el millor. T'estimo, pare, i feliç Dia del Pare.

Un pare no és el que dona la vida, això seria massa fàcil, un pare és el que dona l'amor.

No és la carn ni la sang, sinó el cor el que ens fa pare i fill. Feliç Dia del Pare!

És pare no qui engendra, sinó qui cria i estima de veritat. Feliç dia!

Qualsevol home pot tenir el títol de pare, però només alguns ocupen la seva posició amb orgull i dedicació. Feliç Dia del Pare!

Feliç Dia del Pare a l'home que la vida va posar al meu camí! Gràcies per tant! Felicitacions divertides Felicitats, pare! No tothom pot presumir de tenir un fill com jo.

Sort que només hi ha un Dia del Pare en els 365 dies que té l'any. Crec que no seria capaç de ser tan embafador durant més de 24 hores seguides... T'estimo, pare! Frases curtes per celebrar el Dia del Pare Per al primer heroi.

A qui ho dona tot per nosaltres.

Ens educa per ser més bones persones.

Són únics.

El nostre protector.

El príncep blau per a una filla.

El més guapo.

El nostre campió.

El nostre suport.

Ningú com ells.

El millor.

El que més s'esforça per donar-nos-ho tot.

Encara que a vegades hi hagi moments tensos.

Feliç dia, superpare.

Feliç Dia del Pare. Història del Dia del Pare El 1948 la mestra Manuela Vicente Ferrero va decidir celebrar per primera vegada el Dia del Pare a l'escola on treballava a Madrid. Això va passar després que els pares de família de la institució li demanessin un dia de l'any en què se celebrés la seva tasca així com es feia amb les mares. Davant això, Manuela Vicente va escollir el 19 de març com la data per aquesta celebració per ser el dia de Sant Josep, pare de Jesús i considerat pels catòlics un model de pare, humil i treballador. Així, aquell 19 de març els alumnes de l'escola van regalar als seus pares cartes, poesies, van fer balls, tot en honor als seus pares. Un any després la idea va seguir, i Manuela va difondre la seva iniciativa a les pàgines d'El Correo de Zamora i el Magisterio Español i posteriorment a la ràdio nacional. La proposta va ser acollida amb entusiasme per José Fernández Rodríguez, llavors director gerent de Galerías Preciados, i per Ramón Areces, director gerent d'El Corte Inglés. Aquests són els millors regals pel Dia del Pare