Les pessetes van deixar d'estar en circulació fa ja més de 20 anys per a donar pas a l'euro com a única divisa vàlida a Espanya. No obstant això, el Banc d'Espanya ha vingut donant pròrrogues per canviar l'antiga moneda espanyola a la de la Comunitat Econòmica Europea. L'última pròrroga va finalitzar fa tan sols uns mesos i es calcula que es van deixar sense canviar l'equivalent a centenars de milers d'euros.

Entre les pessetes que han quedat sense canviar, estan les que ha trobat Toño Piñeiro, un home resident a València que des que va començar a restaurar la seva nova casa a Sober ha trobat més de nou milions de pessetes (uns 54.000 euros) en sis pots de cacau en pols repartits per l'edifici i les seves dependències.

Toño Piñeiro restaura una casa en Lugo, encuentra 4 millones de pesetas en botes de Nesquik, y el Banco de España no se los cambia porque “se acabó el plazo”. En @elprogreso_Lugo 👉🏽 https://t.co/IXxQ9AfJuP pic.twitter.com/Ig5k1XSWX7 — Dani Álvarez (@DaniAlvarezEiTB) 4 de septiembre de 2022

L'habitatge portava quatre dècades abandonat quan l'home el va comprar, per això mateix es va emportar una gran sorpresa en veure el que amagava entre les seves parets. De fet, els primers pots que va trobar van ser motiu de celebració, ja que encara era possible canviar les pessetes per euros, i va fer servir els diners canviats per restaurar el sostre de l'habitatge. No obstant això, a mesura que avançaven les obres, Piñeiro va anar trobant nous pots plens de milions de pessetes, però aquesta vegada el termini per canviar les monedes ja havia vençut i el Banc d'Espanya ja no atenia més sol·licituds d'aquest tipus.

«Mira, els vaig trucar, són molts diners, però em van dir que ja no es podia», confessava segons El progreso, per la qual cosa no li va quedar més remei que resignar-se i quedar-se amb els últims bitllets trobats com a record. Aquestes últimes troballes signifiquen una suma de més de quatre milions de pessetes, la qual cosa suposa una mica més de 24.000 euros. En total, tenint en compte els primers bitllets trobats, la xifra arriba fins als nou milions de pessetes, uns 54.000 euros.

L'antic amo va morir sense hereus directes

Tal com asseguren els veïns de la zona, l'habitatge pertanyia a Manuel do Xentes, un home que treballava a la fàbrica de ceràmica i maons de Canabal i que també era tractant de bestiar. No obstant això, l'home va morir sense hereus directes que poguessin trobar tota la seva fortuna amagada que ha acabat en mans de Piñeiro.