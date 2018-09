La fotògrafa Martina Matencio, també coneguda com a Lalovenenoso, és una de les joves creadores catalanes amb més presència a les xarxes socials: més de 200.000 seguidors ho confirmen. Combina la fotografia artística amb projectes comercials, en especial de moda, i la seva capacitat per captar la fragilitat, com també un delicat treball amb la llum natural, l'han conduïda a treballar internacionalment.



Recentment ha publicat Tus ojos, mis manos (Stendhal Books, 2017), un llibre en què les seves imatges conversen amb els versos d'Alba Ribas. A la trobada tindrem l'oportunitat de descobrir què hi ha darrere de la seva particular mirada.



HORARIS

Dijous 18 d'octubre, a les 19 h



PROMOCIONS

50 % de dte. clients de CaixaBank