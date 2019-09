«De Mozart al jazz. El poder de la música»: La invenció del metrònom

El metrònom serveix per regular la pulsació de qualsevol estil i gènere musical? L'aparell que indica les pulsacions regulars exactes que Maelzel va inventar l'any 1816 va revolucionar la interpretació musical a Occident, tant de la música composta fins aleshores com de la que s'escriurà posteriorment. Parlarem de l'organització mètrica dels sons en la música medieval i barroca, del concepte romàntic del rubato i de la utilització del temps metronòmic que durant el s. XX van fer compositors com Steve Reich, Györgi Ligeti, Conlon Nancarrow, John Cage i Moton Feldman.

Conferència a càrrec de Pilar Subirà, percussionista i divulgadora musical.

HORARIS

Dilluns 14 d'octubre, a les 19 h

PROMOCIONS

50 % de dte. clients de CaixaBank