Les arrels del món que ve

L'objectiu d'aquest cicle és l'anàlisi de quatre fenòmens que condicionen el nostre futur immediat: quin paper tindrà Europa en la carrera de la supercomputació i la intel·ligència artificial; cap a on està evolucionant el feminisme, un dels moviments més potents de modernització i canvi a escala mundial; l'estudi de la salut global, com l'encreuament entre benestar social i sostenibilitat ambiental, i cap a on va Europa, quan els seus valors fonamentals, com ara la igualtat i la democràcia, són qüestionats.

Els ponents que hi participen són Josep Maria Martorell, Marina Subirats, Josep Maria Antó i Xavier Prats.



Cicle organitzat per l'Escola Europea d'Humanitats.

ACTIVITATS D'AQUEST CICLE

Dijous 10 d'octubre

Reptes tecnològics per la Vella Europa, a càrrec del físic i enginyer informàtic Josep Maria Martorell, director adjunt del Barcelona Supercomputing Centre - Centre Nacional de Supercomputació.

Dijous 24 d'octubre

El moviment feminista ara. Esplendors i debilitats, a càrrec de Marina Subirats, catedràtica emèrita de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i presidenta actual del Consell Econòmic i Social de Barcelona (CESB).

Dijous 7 de novembre

Que en serà, de la salut, en el món global?, a càrrec de Josep Maria Antó, doctorat en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona, especialista en pneumologia i salut pública.

Dijous 21 de novembre

Cap on derivarà Europa, a càrrec de l'economista i antropòleg social Xavier Prats, assessor en l'organització de Teach for All, especialitzada en educació.