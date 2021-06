ACCÉS DIRECTE A LA INSTAL.LACIÓ ACRUX-VELA-HAMAL, 20, DE L’ARTISTA ROSA BRUN

Fins l’octubre de 2021

La instal·lació Acrux-Vela-Hamal, 20 està formada per tres paral·lepípedes de colors que dialoguen amb l’espai i que proposen a l’espectador una experiència a través de plans i superposicions de colors vibrants que transcendeixen la bidimensionalitat de la paret expositiva i s’expandeixen per l’espai, qüestionant els límits de la pròpia pintura com a disciplina.

PIXAR. CONSTRUINT PERSONATGES

Fins el 22 d’agost

Aquesta exposició permet veure des de dins, des de la perspectiva dels artistes, el procés de disseny visual de Pixar.

Les obres que es mostren proporcionen una idea general dels anys d’experimentació, deliberacions i repeticions que s’inverteixen en cada pel·lícula.

CICLE DE MÚSICA_AUDICIONS ÍNTIMES_LE PINK TZIGANE

Dilluns 31 de maig a les 19 h

Els intèrprets comparteixen amb el públic la seva vivència personal de la música, les intimitats de la interpretació i els secrets de les obres que toquen.

Un diàleg amb els oients per parlar de les sensacions i les emocions que desperta la música. Presentat per Xavier Chavarria, musicòleg, periodista i crític musical.

VISITA COMENTADA: PIXAR. CONSTRUINT PERSONATGES

Dijous 3, divendres 4 i dissabte 5 de maig a les 18.30 h

La visita està dirigida per un/a educador/a que, a partir del diàleg amb els participants, presenta els temes clau de l'exposició, els contextualitza i resol els possibles dubtes o preguntes que hi puguin sorgir.

VISITA EN FAMÍLIA A L’EXPOSICIÓ DE PIXAR: DESCOBREIX LA FÓRMULA SECRETA DE L'ÈXIT

Diumenges 30 de maig i 6 de juny a les 11.30 h

La visita proposa fer un recorregut per l'exposició per trobar la fórmula secreta de l'estudi d'animació Pixar i descobrir per què les seves pel·lícules són tot un èxit entre tots els públics. Pensada per a famílies que vulguin participar de manera activa en la visita a l'exposició i conduïda per un educador o educadora, inclou un recorregut per la mostra i activitats dins de l'espai expositiu.

Recomanada per a nens i nenes a partir de 5 anys.

TALLER DE CIÈNCIA PLANETES I ESTRELLES. Dies, nits, estacions i constel.lacions

Diumenge 30 de maig a les 12 h

Vols saber per què hi ha el dia i la nit? I les estacions? Per què veiem la Lluna de maneres diferents?

Descobreix també com els éssers humans, des de fa molt temps, han associat grups d'estels que recorden una forma o un dibuix, els han donat nom i han inventat algunes històries fascinants sobre aquests grups d'estels a les quals cridem constel·lacions.

Aquesta activitat pretén iniciar als més petits al món de l'astronomia i despertar l'interès del grup en l'observació del cel.

Podran comparar la grandària dels diferents planetes del sistema solar i visualitzar algunes de les agrupacions d'estels més coneguts que serien visibles al moment de la visita si la llum del sol no ens les amagués.

Activitat recomanada per a públic familiar amb nens a partir de 4 anys.

ACTIVITAT AUTÒNOMA AL VOLTANT DE L’ACCÉS DIRECTE_BLOCS-PLANS-TONS

Tots els dies de la setmana en horari d’obertura del Centre

Què és un paral·lelepípede? Com es poden combinar els colors per donar sensació de volum? Hi ha colors que sembla que "s'acosten"? En aquest taller autònom us convidem a buscar les respostes a aquestes preguntes experimentant amb el volum i el color. Creareu figures geomètriques a partir d'una única forma i de molts colors, i haureu de compondre, combinar, observar i, si voleu, tornar a compondre, combinar, observar... Activitat autònoma recomanada per a famílies amb nens i nenes a partir de 5 anys.