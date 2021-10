Fins fa quinze anys, es considerava que la frontera entre el nou i el vell es debatria en funció dels artefactes digitals i l'impacte que tinguessin a la societat. Però la qüestió que ens torna a col·locar en aquesta frontera està motivat per un factor més decisiu que el tecnològic: el canvi de la condició humana. La manera d'estar en el món està canviant a conseqüència del canvi climàtic, el confinament global a causa de la Covid-19, la dependència dels algoritmes, els grans avenços científics, la robòtica, el posthumanisme, la neurociència i la biogenètica. Però en aquesta ocasió, en factor de resistència als canvis serà més radical.

Activitats d'aquest cicle

Repensar el món. Certeses del segle XXI

Dijous 4 de novembre, 19 h

No fa gaire temps, terme certesa s'associava a la simple idea d'un món estable i sense incerteses. Avui, la noció de certesa sembla haver-se col·lapsat i estar qüestionada a conseqüència de la Covid-19. El concepte associat al creixement econòmic, al benestar social, a l'aprofundiment en els ideals d'una societat plural, oberta i impulsada pels avenços tecnològics i científics, ha quedat qüestionat. La paràlisi que pateixen tots els àmbits indicats anteriorment, esperant disposar d'una vacuna que els torni a posar en marxa, permet que floreixi una nova òptica sobre com cal abordar el futur si es vol sobreviure a futures crisis econòmiques, mediambientals o sanitàries.

A càrrec de Jesús Garcés Lambert, director de cinema i televisió, i Fina Birulés, filòsofa.

Moderat per Fèlix Riera, escriptor, editor i exdirector de l'Institut de les Empreses Culturals de la Conselleria de Cultura i de Catalunya Ràdio.

Emboscadura, el retorn al bosc

Dimecres 17 de novembre, 19 h

A la dècada de 1950, el filòsof alemany Ernst Jünger, al seu assaig La emboscadura, parlava de com ens comportem les persones davant i dins de situacions catastròfiques. La crisi econòmica, la fragilitat de la identitat, la por, la desigualtat social i educativa o la corrupció són factors que construeixen una emboscadura, el retorn al bosc del qual ja no es vol sortir. Jünger descriu com a “caminant del bosc” una persona que és mentalment independent de la societat que l'envolta i és capaç de “resistir” si l'estat respectiu és o es converteix en criminal. Podríem dir que la política, entesa com l'espai per a la discussió i la deliberació d'allò públic, genera accions en confrontació constant entre contraris.

A càrrec del filòsof Rafael Argullol i la poetessa Susanna Rafart i Corominas.

Moderat per Fèlix Riera, escriptor, editor i exdirector de l'Institut de les Empreses Culturals de la Conselleria de Cultura i de Catalunya Ràdio.

