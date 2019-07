El Comitè d'Experts sobre el Canvi Climàtic comença els treballs per reduir les emissions de gasos a Catalunya

El Comitè d'Experts sobre el Canvi Climàtic s'ha reunit per primera vegada aquest dilluns amb el principal encàrrec d'elaborar una proposta per als pressupostos de carboni, que indicaran la quota d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle permesa per al conjunt de Catalunya, i que s'han d'aprovar, com a màxim, el 31 de desembre de l'any que ve. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha destacat que l'objectiu "claríssim" dels pressupostos de carboni, en l'actual context d'emergència climàtica, és reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, d'acord amb els objectius europeus, que fixen una baixada del 80-95% el 2050 respecte al 1990. La presidència del comitè, que formaran set experts, serà rotatòria i l'exercirà en el primer torn Montserrat Termes, economista especialista en aigua.



Aquest comitè és un òrgan col·legiat adscrit al Departament de Territori i Sostenibilitat. La seva creació és prevista en la Llei de Canvi Climàtic, alguns articles de la qual van ser tombats pel Tribunal Constitucional en una sentència de 20 de juny, en estimar parcialment el recurs que havia presentat el govern de Mariano Rajoy.

Primera reunió del comitè d'experts

El conseller ha aclarit que la sentència "nega la capacitat de la Llei de Canvi Climàtic per fixar objectius quantificables; en canvi, avala que el Govern disposi d'instruments per regular les emissions a través d'accions, plans o subvencions". "És, a partir d'aquesta capacitat, que mantenim els nostres objectius", ha resolt.

El comitè elaborarà a partir d'ara una proposta per als pressupostos de carboni, que hauran d'aprovar el Govern i el Parlament. La data límit perquè s'aprovin és el 31 de desembre de l'any que ve, tal com recull la Llei del Canvi Climàtic.